El pase de programa de Jorge Rial a Pamela David tomó a la conductora por sorpresa, quien, al no saber que estaba saliendo en vivo, protagonizó un incómodo momento al aire.

En los minutos previos a establecer contacto con Pamela, Jorge estaba cerrando su emotiva nota con Ariel Diwan, empresario que conmovió con sus confesiones, entre ellas, al manifestar su deseo de volver a ver a Ian, el hijo que crió con Gisela Bernal pensado que era su padre biológico, hasta que salió a la luz la verdadera identidad del menor.

"Vos recién, Ariel, decías que tenías miedo de cómo te iba a recibir el medio, pero te quiero contar algo que está pasando ahora, del otro lado está Pamela y todo el equipo, tendríamos que haber entregado (el programa). ¿Qué hora es? Pero sé que están todos muy pendientes de lo que está pasando acá, porque se quedaron todos conmovidos al verte... Aguantame que está Pamela", comenzó diciendo el conductor de Intrusos, a modo introductorio a su pase con David y sin imaginar que la conductora no estaba viendo la nota, ni sabía que estaba saliendo en vivo.

"La verdad es que conmueve ver a Ariel, dan ganas de ir a abrazarte. Es la primera vez que no me pongo del lado de una mujer", agregó David, tratando de salvar el momento. G-plus

"¿Shockeados? Yo no quedé shockeada porque no lo vi. No sé de qué hablar", se la escuchó decir a Pamela, visiblemente molesta, mientras Jorge la saludaba: "A ver, Pamela...". Fue entonces que la conductora intentó sortear el incómodo momento, como pudo: "Sí, hola, ¿cómo están? Estoy discutiendo con producción. La verdad es que conmueve ver a Ariel Diwan, dan ganas de ir a abrazarte... Es la primera vez que no me pongo del lado de una mujer", dijo, enojada, luego de que el percance saliera en vivo.