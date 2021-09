Pallares leyó en vivo el filoso mensaje de Moria Casán a Intrusos tras la salida de Jorge Rial: "Dice que por fin puede volver a vernos"

La zigzagueante relación de Moria Casán y Jorge Rial a lo largo de los años encuentra ahora a la artista y al conductor de Argenzuela enfrentados, luego de los chispazos que surgieron entre ellos después de que la One reemplazara al periodista al frente de Intrusos a mediados de 2018.

Guerra fría que recrudeció el martes, cuando Moria le tiró un tiro por elevación a Jorge, solapado en un halago a Adrián Pallares: "Al fin puedo volver a ver Intrusos".

El palito se dio en el contexto de la entrevista que el programa que también conduce Rodrigo Lussich le hacía a Belén Francese, amiga de Casán y flamante madre de Vito. "Está mirándonos la madrina, Moria Casán, le madamos un beso enorme. Dijo que Vito se hizo caca tres veces cuando la conoció, y que estrenó sonrisa con ella".

Ahí, Pallares blanqueó el afecto que le manifestó al programa, y de paso disparó por contraste contra Rial: "Nos manda besos y dice que al fin puede volver Intrusos. Así que le mandamos un beso enorme".

El antecedente de la explosiva pelea mediática de egos entre Moria Casán y Jorge Rial

En agosto de 2020, Jorge había ironizado contra Moria en referencia a un escándalo en el Cantando 2020, donde era jurado: "Ella se está cayendo del tablero y se quiere llevar puesto a todos": En esa misma línea, el periodista había provocado a la artista: "¿Acá es la cola para el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)? Buen miércoles para todos".

Demoledora, Moria Casán había recogido el guante y lo había boxeado con una fulminante catarata de tuits: "No seas misógino ni homofóbico con un puto/a hermafrodita como yo, bye. (…) Qué mala gente, llamar así a un ético te fuiste a vivir al segundo subsuelo de (cementerio) CHACARITA y tuviste que volver a chisme garbage (basura) de la forrándula que gracias a eso seguís dando lástima, bye. (…) En cuanto a que me caigo de no sé de dónde, ja. Por eso me llamaron para reemplazarte a vos cuando no te resultó lo de Telemundo, donde se te conoce con el nombre de 'rata'".