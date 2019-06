¿Palito para Nico Occhiato? Flor Vigna y el requisito que tiene que tener un hombre para conquistarla

Pese a que Flor Vigna se encargó de aclarar los puntos principales que llevaron a su quiebre en la relación de 5 años que compartió con Nico Occhiato, la participante del Súper Bailando dio a conocer un detalle más desconocido para el público.

"El problema con Nico es que nos volvimos hermanos. Es una persona que no hizo más que sumarme. ¿Por qué nos separamos? Y… nos pusimos de novios a los 18 o 19 años, pasaron 5 años y el señor se casó con su trabajo y está logrando cosas increíbles", contó la bailarina en la pista, donde también Occhiato será parte como figura confirmada.

"Empezamos a tener filosofías diferentes. Yo soy re laburadora, pero dejo ese espacio para la pareja, necesito ese momento sensible y la charla. Y él la rompió toda en laburo y le está yendo muy bien. No para. Me gusta mucho su filosofía de vida y cómo piensa, pero en este momento no estaba para eso, sino que estaba para laburar y laburar", agregó, sin titubeos.

Por último, indagada por Ángel de Brito sobre los requisitos que tiene que tener el próximo hombre que la conquiste, Vigna respondió… ¿con un palito para su ex?: "Tiene que saber apreciar y valorar a la persona que tiene al lado, porque Nico lo hizo perfecto. No está mal elegirse uno y el trabajo, pero tiene que elegir un ‘nosotros’ y que tenga ganas de compartir".

Clarito, ¿no?

