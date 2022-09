¿Palito para la China? Picante comentario de Wanda Nara en ¿Quién es la Máscara?: "Este mate no me lo voy a tomar porque es el marido de una amiga y tengo códigos"

Con el objetivo de adivinar quién el famoso que se esconde detrás de Pavo, el personaje que interpretó un participante de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara analizó las pistas y lanzó un picante comentario… ¿con palito para Eugenia “la China” Suárez?

“Se nota que sos un amoroso por los temas que elige. Si hiciéramos una obra de teatro nosotros dos, ¿qué título le pondrías?”, comenzó diciendo la investigadora del programa de Telefe, quien ya había tenido pícaros intercambios con el concursante.

“’La Pava y el Pavo’, me gusta”, atinó a responder este misterioso personaje. A lo que la hermana de Zaira Nara lanzó, sin filtro, con un contundente mensaje en vivo: “Poné la pava, Pavo, porque creo que este mate ya me lo conozco y no me lo tomé, ni me lo voy a tomar porque es el marido de una amiga”.

"Este mate ya me lo conozco y no me lo tomé, ni me lo voy a tomar porque es el marido de una amiga. Vos sabés que yo tengo muchos códigos y sos el marido el amigo de mi queridísima amiga, Paula Chaves. Sos Peter Alfonso". G-plus

“Vos sabés que yo tengo muchos códigos y sos el marido el amigo de mi queridísima amiga, Paula Chaves. Sos Peter Alfonso”, cerró Wanda, deslizando que quién sería la persona a adivinar es el famoso actor y productor.