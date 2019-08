El palito de Ángel de Brito a la coach de Griselda Siciliani: "Que la próxima vez no se le caiga la bailarina"

El cuarteto que bailaron Griselda Siciliani y Nicolás Villalba pintaba como uno de los mejores de la noche de ShowMatch, pero una falla en el truco final provocó la caída de la actriz e impidió que la coreografía finalizara con glamour. Entonces, Ángel de Brito no tuvo más remedio que calificar con apenas un cinco a Griselda, quien redondeó tan sólo ocho puntos en total.

Pasada la gala, el jurado del Súper Bailando habló con Flor de Tarde y se refirió a los dichos de Vanesa García Millán, quien en la previa a la performance de la participante que entrena había dicho que quería el lugar de Ángel en el estrado, porque al ser el primero en calificar influenciaba a los otros tres jurados. “Me parece que estuvo mal en subestimar a mis compañeros. No me molesta lo que diga de mí, me tiene sin cuidado. Pero decir que yo digo algo y los otros tres me copian como principiantes… Tendría que hablar con ellos, porque los tres somos muy distintos. Tenemos distinas posiciones, no entendí nada de lo que dijo”.

Luego, Ángel de Brito le dio un picante consejo a Vanesa García Millán: “Que siga participando, ahí, al lado del Mago sin Dientes, chillando un poquito. Y que la próxima vez no se le caiga la bailarina”. Tras reírse de las declaraciones de Ángel, la coach insistió: “No es subestimar a Pampita, Flor Peña o a Marcelo Polino. Me parece que las dos puntas tiene un poder estratégico. Es lo primero que se dice de la coreografía. Yo digo que uno habla e influencia al otro”.