Ya son muchas las figuras que confirmaron su presencia en el Súper Bailando. Y a poco de que comience una nueva edición del programa, Ángel de Brito sorprendió con su anuncio a poco de finalizar la transmisión de Los Ángeles de la Mañana.

"Voy a confirmar en este último minuto de LAM que está adentro del Bailando, como participante, Karina La Princesita. Por primera vez en el certamen, así que bienvenida", expresó el conductor en vivo.

En medio de las repercusiones, la cantante optó por referirse al tema a través de las redes: "Recibo felicitaciones por mi confirmación en un programa cuando todavía no terminé de definir qué hacer este año. De todas maneras gracias. Estoy a días de decidir qué hacer", escribió en Instagram Stories.

Además, la artista también sentó postura en Twitter: "Les quiero comentar que para este año he tenido propuestas para la tele muy lindas, pero todavía no decidí nada. Gracias", publicó, junto a un corazoncito rojo.

Meses atrás, La Princesita se había mostrado lejana a la posibilidad de ser parte del show en una nota que dio a eltrecetv: "Me gusta la parte del baile pero no me sentiría cómoda, sabiendo cómo soy, con la otra parte por el tema de las peleas y todo eso. Te exponés demasiado y no sé si está bueno para mí. ¿Si es verdad que soy de enojarme fácil? Sí. Tendría que respirar treinta mil veces para mantener la paciencia y no pelear porque no me gustaría que se vea esa parte mía", decía por aquel entonces.

¿Estará finalmente La Princesita en el Súper Bailando?

