La palabra de Pampita luego de que su vestido de novia fuera acusado de plagio: "Nada que ver, sólo se parece en que es blanco"

En medio de las repercusiones que tuvo el casamiento de Pampita y Roberto García Moritán, el vestido que utilizó la modelo para el gran día tuvo su capítulo aparte en esta historia luego de que muchos afirmaran que fue un plagio.

El diseño a cargo de Gabriel Lage fue comparado con que lució la actriz de Glee, Lea Michele, en su boda. Y el primero en salir a hablar del tema fue el propio diseñador en la mesa de Mirtha Legrand: "Parece que alguien que no entiende mucho de moda… Acá hay mucha gente que no entiende de moda y habla. Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver", había sentenciado.

"Cuando empiezan a decir que se parece a otro, yo digo 'esto es imposible'. Primero porque nadie me puede leer la mente con algo que se nos ocurrió a nosotros. Y después que el vestido con el que lo estaban comparando tiene un moño en el pecho, es otro tela y el volado es uno solo metido para adentro. ¡No se parece en nada!". G-plus

Pero ahora, quien expuso su punto de vista fue la propia Carolina Ardohain: "Yo siempre había dicho que si me hacía un vestido, me lo iba a hacer Gabriel Lage porque me parece que tiene una sastrería impecable, pero él no hace vestidos en tan poco tiempo. Entonces le digo '¿vos harías un vestido distinto a los que hacés siempre? Quiero un strapless con un estilo medio de bailarina. No va a tener ninguna piedra y quiero algo con mucho volumen'. Más o menos tenía en mi cabeza, viste que las mujeres tenemos más o menos vestidos que nos gustan", comenzó diciendo en Hay que ver.

"Pero no le dije para qué era. Al día siguiente de la propuesta, se empieza a filtrar por todos lados la noticia del casamiento y Gabriel me contesta 'ya sé para qué me estás pidiendo el vestido. Vení al atelier y lo hablamos. Pero sí, te lo hago'", continuó.

Y cerró, tajante: "Cuando empiezan a decir que se parece a otro, yo digo 'esto es imposible'. Primero porque nadie me puede leer la mente con algo que se nos ocurrió a nosotros. Y después que el vestido con el que lo estaban comparando tiene un moño en el pecho, es otro tela y el volado es uno solo metido para adentro. ¡No se parece en nada! Nada que ver, sólo se parece en que es blanco".

