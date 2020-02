La palabra de Magalí, la supuesta sexta hija de Diego Maradona: "No me interesa la fama, sólo quiero que se me escuche"

Luego de que en noviembre pasado Magalí (24), la supuesta sexta hija de Diego Maradona contara su historia de vida en un programa de televisión italiano, la joven volvió a romper el silencio y exponer su situación personal.

A través de una conversación telefónica con Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Magalí dio detalles de cómo fue el comienzo desde que se enteró que podría ser la hija del Diez: "El año pasado, a fines de marzo, se contactó conmigo a través de Facebook mi madre biológica con quien nunca había tenido una acercamiento. Hablamos por teléfono y me dijo que estaba segura y que siempre supo que Diego Maradona era mi papá".

"Al principio no pensé en seguir adelante con esto porque me asustaba mucho lo mediático y la exposición. Soy una chica que jamás en mi vida busqué un minuto de fama ni nada por el estilo, eso no me interesa a mí. Quiero que se me escuche". G-plus

"Desde el minuto cero de mi vida, yo salí del sanatorio en los brazos de mi mamá y mi papá adoptivos. Ellos siempre estuvieron conmigo y me dijeron la verdad, pero yo nunca pregunté quién podría ser mi papá porque no tenía esa información. Y saber esto fue una bomba", agregó.

Por otro lado, destacó la importancia de tener el soporto de sus seres queridos: "Me apoyé mucho en mi familia que me dieron fuerzas y mis abogados que son mi sostén fundamental y mi camino inició así. Al principio no pensé en seguir adelante con esto porque me asustaba mucho lo mediático y la exposición. Soy una chica que jamás en mi vida busqué un minuto de fama ni nada por el estilo, eso no me interesa a mí. Quiero que se me escuche porque estoy hablando de un tema que, así hubiese sido otra persona (el que sería su padre), yo hubiese querido saber si esto es verdad o no".

"Lo único que busco es conocer mi historia, y ojalá, si esto es cierto, poder relacionarme con él y poder conocer sobre mi origen, poder conocer un montón de cosas que hoy en día no las conozco, porque no tengo la información". G-plus

"Yo no lo veo (a Diego) como un hombre con problemas ni lo veo como un Dios. En caso de que el ADN sea positivo lo voy a ver como el hombre que me dio la vida. No estoy enojada. Él nunca supo de mí, de hecho hasta por eso me gustaría, obviamente, si esto es positivo, me encantaría poder tener una relación... conocer sus raíces y conocer mi historia", continuó.

