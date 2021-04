La palabra de Lourdes Sánchez tras las filosas declaraciones de Barby Franco: "Es horrible que te pongan la mochila de 'acomodada'"

Todavía no debutó La Academia de ShowMatch y ya se originaron los primeros chispazos que, en esta oportunidad, protagonizó Lourdes Sánchez con Barby Franco luego de que la modelo asegurara que es la favorita de Pampita (quien tendrá la labor de juzgarla en la pista).

Luego de que la pareja del Chato Prada le aconsejó callarse y disimular por jactarse de la gran amistad que la une con la top, Barby le salió al cruce en Pampita Online: “Para mí que quedó dolida por aquella vez que le pusiste un cero y ahora que vos decís que soy la favorita y ‘acomodada’… Además, como ella no va a estar más este año en el programa, viene por ese lado”, señaló.

Ahora, la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) recogió el guante y dijo lo suyo: “Yo hubiese dejado pasar ese comentario que le hizo Pampita de llamarla su favorita y no iluminarlo porque la gente va a escuchar eso y va a empezar a decir que está todo armado y uno se va ganando enemigos, mismo en la pista con el jurado. De verdad que la quise ayudar. Es horrible que te pongan la mochila de ‘acomodada’ antes de que arranque el certamen”.

“A ver, Barbita, chiquita, mi amor, bebecita, no estoy porque me autojubilé. Es más, si querés bailo con vos en algún trio no tengo ningún problema”, cerró la presentadora, entre risas y sin filtro.