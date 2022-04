La palabra de la esposa de Eduardo Salvio tras ser atropellada por el futbolista: "Solo le pedía que bajara"

Este jueves en LAM Yanina Latorre naró cómo fueron los hechos que desembocaron en que Eduardo “Toto” Salvio arrastrara por la calzada a su esposa, Magalí Aravena, con quien mantiene una relación de 13 años, tras que ella descubriera su affaire con Sol Rinaldi.

“En el entorno del fútbol dicen que se habrían separado porque ella lo cagó”, arrancó Yanina. “Ella dice que no lo cagó nunca. Pero cuando comenzó con la crisis, él empezó a decirle, típico de machista, ‘tenés otro tipo’ y empezó a investigarla por todos lados”, señaló la panelista.

“Estuvieron separados varios meses, él estuvo muy deprimido. Tuvo una muy mala racha deportiva por su depresión, pero nunca pudo comprobar que ella lo engañó. Vuelven, recomponen, viven en Puerto Madero, y él desde diciembre tiró la chancleta: sale, está en otra…, amigos y noche. Y aparece Sol” agregó.

YANINA LATORRE CONTÓ CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE EDUARDO SALVIO Y SU ESPOSA EN LA PUERTA DEL EDIFICIO QUE COMPARTÍAN

“Magalí se entera de que estaba saliendo con Sol y él se lo niega, como hacen todos los maridos. Ella hace quince días dejó el departamento de Puerto Madero y se fue a vivir al departamento de Olivos”, relató la panelista.

“La historia de Sol, porque acá hay dos víctimas. Sol tienen 27 años y es una chica fanática de Boca que lo conoció por redes sociales. Él le dijo que estaba separado y hace dos meses que están saliendo, van a comer, paran en lugares porque entendía que estaba separado cuando lo conoció”, explicó.

“Ella no es botinera, su papá es empresario, tiene una empresa de diseño gráfico y son de Adrogué. Ella vive en Recoleta, se recibió de periodista y trabaja con su papá; y vivió muchos años en EEUU.”, señaló.

“Ella a mí me dice que hace dos meses que sale con él y que nunca le habló mal de la exmujer. Cuando yo hablé con ella no la noté jodida. Me dijo que cuando empezó a salir con él no le interesaba que le hable sobre la cuota alimentaria, ni quería entrar en la cosa tóxica de los ex”, agregó Yanina.

“Anoche, él hace un asado en su departamento de Puerto Madero donde vivía con Magalí y sus hijos y ella estaba ahí con otras personas, amigas de ella y otros chicos, y le saca la foto haciendo el asado y le muestra que la sube. Y él no le dijo que no lo haga”, dijo, sorprendida, la panelista.

“O es loco o no le importa nada. Al minuto y medio que ella sube esta story, imaginate que si sos el gato de un tipo no lo hacés, salvo que quieras que explote todo; Magalí llamó a Salvio. Cuando él ve el teléfono, deja el asado y entra al living a hablar”, explicó.

“Sale al balcón y dice ‘tenemos que abandonar el departamento’. Se van todos. Dejaron el asado prendido y se fueron. Ahí te demuestra que él no actuó bien. Yo le pregunté a Sol y ella me contó que él solamente entró al balcón y dijo ‘nos vamos’. Sol, que no estaba en la camioneta, agarró su auto y se fue a su departamento de Recoleta. Supongo que se habrá dado cuenta”, narró la panelista.

“Él baja de su departamento con un chico y una chica, que era la prima de Sol. Magalí, que llegó rapidísimo y lo ve, se le tira encima. Salvio dice que le rompió el capó y el vidrio, y Magalí estaba desesperada por entrar y cagar a trompadas a la piba, aunque yo pienso, con todo el amor del mundo, que le tenía que pegar a él. Y él, y ahí te das cuenta de que actúa mal y es un turbio, se escapa porque es un cagón”, cerró Yanina.

Algunos minutos después, Ángel mostró los mensajes que intercambió con Magalí durante el transcurso de la explicación de Yanina. “Perdoname, pero no voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente. Espero sepas entender”, leyó al aire.

“Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo para pegarle. Quiero que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque mi marido tenía el vidrio cerrado. Estuve trece años con él”, concluyó Ángel, leyendo los mensajes de Magalí Aravena.