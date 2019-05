La palabra de Dolores Fonzi tras las preocupantes versiones sobre su salud: "Estoy bien y sana"

El 1° de mayo, una delicada versión sobre el estado de salud de Dolores Fonzi (40) irrumpió en los medios, lo que generó preocupación por el bienestar de la actriz.

"Hay un rumor muy fuerte desde el fin de semana. Es muy importante manejarse de un modo mesurado, primero, porque no hubo un parte médico oficial. Segundo, porque la protagonista, que es Dolores, no ha hablado. Y tercero, porque el entorno tampoco habló... Se habla de una intervención quirúrgica", manifestó Tomás Dente en Nosotros a la Mañana, encendiendo una inquietante alarma.

"Me parece que lo importante es respetar el tiempo de cada uno para hablar de su vida privada. La noticia de que hoy estoy mal de salud es mentira. Estoy bien y sana". G-plus

Sin ánimos de exponer su intimidad, Fonzi decidió romper el silencio en Twitter e Involucrados, para aquietar los rumores y traer calma. "Queridos periodistas, preocupados por mi salud y por la primicia, no se preocupen, estoy bien. Dejen de asustar a mis amigos y a mi familia. Y dejen de molestarme. Gracias", escribió Dolores en su red social.

Minutos después, el periodista Diego Esteves leyó en el programa que conduce Mariano Iúdica y Pía Shaw los mensajes de WhatsApp que intercambió con la actriz hablando de su salud. "Ella no está contenta con que se haya filtrado el tema y no quiere decir cuál es la enfermedad, pero me dice, textual, 'me parece que lo importante es respetar el tiempo de cada uno para hablar de su vida privada. La noticia de que hoy estoy mal de salud es mentira. Estoy bien y sana'", informó el panelista, con su celular en mano, compartiendo el primero de los mensajes que le envió Fonzi. Luego, agregó: "Podés decir que hablaste conmigo. Estoy bien, en mi casa y cuando pueda hablar de mi situación, para que no quede en un mero rumor, lo haré. No quiero estigmatizar ninguna situación, pero respeto el tiempo de hablar de cada persona. ¡Estoy bien!".