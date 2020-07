La palabra de Barbie Vélez ante las constantes preguntas sobre si está en crisis con su pareja: "Voy a cumplir 3 años de novia dentro de poquito"

Desde que Barbie Vélez decidió pasar la cuarentena en la casa de su mama Nazarena, la joven comparte con sus seguidores tips de belleza, moda y responde a sus seguidores sobre temas relacionados a su intimidad. Y esta no fue la excepción.

La modelo le dedicó tiempo a contestas las inquietudes de sus seguidores en Instagram y no le esquivó a ninguna pregunta: “Barbie, estás peleada con tu novio?”, quiso saber un usuario, sobre su vínculo con Lucas Rodríguez.

"Creo que muchos piensan que, como me vine a pasar la cuarentena a lo de mi mamá, no estoy más con él. Pero no, para nada. De hecho, voy a cumplir 3 años de novia dentro de poquito". G-plus

Sin tapujos, Barbie se sinceró: “Esta me la preguntan un montón, se los juro. Creo que muchos piensan que, como me vine a pasar la cuarentena a lo de mi mamá, no estoy más con él”.

“Pero no, para nada. De hecho, voy a cumplir 3 años de novia dentro de poquito y esta pasándola conmigo”, cerró, dejando en claro que con su pareja (hijo de Fabián Rodríguez, que fue esposo de su mamá y que decidió quitarse la vida en 2014) marcha todo viento en popa.