El padre de Tini Stoessel habló de las críticas de los conductores de Paraguay a su hija: "Ella viene lidiando con este tipo de agresiones"

Lejos de que Alejandro Stoessel pasara por alto las fuertes repercusiones que despertaron Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González, los conductores de la Tv de Paraguay, que sin darse cuenta de que tenían el micrófono abierto criticaron el cuerpo de Tini, el productor sentó su firme postura.

"Si bien los comentarios que se escucharon en la transmisión fueron aberrantes y repudiables, no son nuevos", comenzó diciendo el padre de Tini Stoessel después de que se viralizara en las redes el momento en el que los presentadores juzgan parte del cuerpo de la artista al aire en un medio paraguayo.

"Mi hija viene lidiando con este tipo de agresiones desde hace muchos años. Lo positivo de todo esto fue la reacción de la gente, que espontáneamente generó consciencia acerca de lo dañino que es hablar del cuerpo de los demás en forma despectiva", agregó.

"Si bien los comentarios que se escucharon en la transmisión fueron aberrantes y repudiables, no son nuevos". G-plus

Por otro lado, el productor apuntó directamente contra los responsables de hacer juicio de valor sobre el físico de la cantante: “Fue lamentable. Nunca se disculparon con quien fue blanco de sus agresiones”.

En cuanto a la posibilidad de iniciar algún tipo de reclamo o acción legal, expresó: "No, ya hicieron demasiado daño opacando una fiesta donde el espíritu era el de la inclusión y la no discriminación a través del deporte y los jóvenes".

"Mi hija viene lidiando con este tipo de agresiones desde hace muchos años. Lo positivo de todo esto fue la reacción de la gente, que espontáneamente generó consciencia acerca de lo dañino que es hablar del cuerpo de los demás". G-plus

“Toda nuestra familia ama a Paraguay, tenemos grandes amigos, y siempre nos recibieron increíblemente bien", cerró Stoessel, dejando en claro que su hija seguirá presentándose de aquel país.

Más sobre este tema Tini Stoessel les respondió filosa a los conductores que se burlaron de su ombligo: "No se estresen, no tiene nada de malo"

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE LOS CONDUCTORES PARAGUAYOS QUE CRITICARON EL CUERPO DE TINI STOESSEL

Tras ser blanco de escraches masivos en las redes, Eva Rodríguez, Montse González y Chipe Vera, los conductores paraguayos que opinaron desafortunadamente sobre el cuerpo de Tini Stoessel sin advertir que sus palabras estaban saliendo en vivo, emitieron sus disculpas en las redes sociales por su reprobable actitud.

Montse González: "Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario fuera de lugar". G-plus

"Lastimosamente, no se dieron las cosas como queríamos en esta inauguración. Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado… Fue un error, lo acepto y lo admito. Me va a dejar una gran lección. Jamás estuvo en mi intención dañar a nadie. Fue algo que no lo pensamos”, dijo Eva Rodríguez en el video que subió a su red.

Eva Rodríguez: "Lastimosamente, no se dieron las cosas como queríamos en esta inauguración. Quiero pedir disculpas por mi comentario desafortunado… Fue un error, lo acepto y lo admito. Me va a dejar una gran lección". G-plus

Y agregó: "Pido disculpas a los que sintieron afectados. Yo no soy perfecta, lo sé muy bien, hay partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error".

En ese marco, Montse González expresó: "Me siento mal, me siento arrepentida. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que hicimos sin pensar. Bromeamos. Uno, de repente, hace cosas que no siente y que no piensa. Y quería pedirles disculpas públicamente".

Chipi Vera: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, pero también aclarar que yo dije el comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista". G-plus

Por su parte, Chipi Vera señaló: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire, pero también aclarar que yo dije el comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista". "Sé que mis compañeras están sacando un comunicado... pero de mi parte, es esto. Pedir disculpas", manifestó el conductor.