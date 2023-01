El padre de Mica Vicicionte se metió en la polémica con la hija de Nicole Neumann: "Hay un malestar"

La ausencia de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann, en las vacaciones de la modelo en Punta del Este sacaron a la luz las supuestas tensiones entre la adolescente de 15 años con su madre. La decisión de ella de vivir con Fabián Cubero hizo que Hugo Viciconte, el papá de Mica Viciconte, confirme el malestar.

“Hugo es un tipazo, es un personaje y me dijo ‘me llamaron todo el mundo, pero el tema va muy en serio’. Me dijo ‘no quiero meter la pata, no quiero decir una palabra de más’. Pallares en mi lugar me entendería”, contó Santiago Riva Roy, notero de Socios del espectáculo.

“Me confirmó la situación de Indiana, que está hoy muy cerca de ellos. Le pregunté si estaba en Mar del Plata con él y con su esposa y me dijo que no”, contó el hombre, sobre las vacaciones en el Caribe de su hija con el exfutbolista y las dudas que planteaba sobre en dónde está la nena.

EL PADRE DE MICA VICICONTE HABLÓ DE LA POLÉMICA DE INDIANA CUBERO CON NICOLE NEUMANN

“Le pregunté si estaba con la familia de Nicole en Buenos Aires y me dice ‘esa es la gran pregunta’. Me admitió que había un malestar en la familia, pero no se quiso explayar más”, detalló el cronista sobre el papá de la ganadora de MasterChef Celebrity.

“Tengo que tener mucho cuidado, tengo que ser muy inteligente. Pallares en mi lugar me entendería”, fueron las frases de Hugo, quien protagonizó varios escándalos en el pasado dándole todo su apoyo a la panelista de Ariel en su salsa.

Mientras que Adrián Pallares lo entendía. “Trata de no meterse porque defiende mucho a su hija”, concluyó el conductor.