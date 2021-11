Pachu Peña, a punto de tirar la toalla en La Academia tras quedar otra vez nominado: "Siento que estoy de más"

El viernes, Pachu Peña y Flor Díaz bailaron en La Academia de ShowMatch al ritmo de La dueña del swing, de Gabriel Pagan & Los Hermanos Rosario y obtuvo solo 14 puntos por parte del jurado y quedó nuevamente al borde de la eliminación en el certamen.

El humorista se mostró muy acongojado en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) al considerar que los jueves “dijeron cosas que son verdaderas”. “Son las instancias finales y sé que soy el más flojo, el que desentona y a veces me siento como que estoy demás”, señaló.

“Con todo el cariño que le tengo al público, que me salva, se merece que se quede alguien mucho más virtuoso”, agregó Pachu, que destacó que Flor Díaz se merece ganar La Academia aunque sea bailando sola.

“Flor es lo más, es una número uno capaz de ganar el certamen sola con una escoba. Me siento como que ya está. No estoy abriendo el paraguas ni nada pero es lo que siento, es la verdad”, explicó el humorista, y señaló que cree que llegó a su techo.

“Ya esta altura no creo que pueda mejora. Si no mejoré en todos estos meses… Le metemos ensayo, pero a veces no se ve en la pista porque nos ganan los nervios, parece que pasara todo más rápido”, agregó Pachu, antes de considerar que su eliminación ya o es una fantasía.

“¿Si me pongo a pensar que me podría ir? Sí, obvio. Vale que me vaya, pero tengo un cariño enorme por Marcelo y por todos, y estoy feliz de estar participando en todo esto, pero ya son las instancias finales y me parece que se complica demasiado”, concluyó Pachu Peña.