El debut de una nueva temporada de Las Rubias, el ciclo que conduce Marcela Tinayre en Net TV, arrancó con un escándalo en vivo entre Sol Pérez y Javier Milei en el que hubo lágrimas, duras acusaciones y obligó a que la hija de Mirtha Legrand termine invitando al economista a retirarse del estudio.

La pelea se desató un mes después de un primer fuerte encontronazo entre la modelo y Milei, en el que ella había decidido abandonar el estudio. Esta vez, el debate se desmadró cuando él comparó la situación de Venezuela con la de Argentina y ella lo cuestionó. "Las opiniones mías las doy yo mismo, no necesito intérpretes", lanzó él, para terminar reviviendo el conflicto anterior. ''Tenés esa forma de discutir, de denigrar a las otras personas", le recriminó ella.

Acto seguido, reflotaron los mensajes que cada uno había vertido en Twitter tras su pelea pasada: "Vos dijiste que yo era un culo, y nada más que eso", saltó la exchica del tiempo, ya entre lágrimas. "Ella me dijo tarado y misógino”, devolvió Milei, mientras argumentaba que los suyos habían sido retweets. En medio del escándalo, Marcela Tinayre fue a un segmento de cocina que ese día hacían en vivo Juana Viale y Martín Bossi, pero las discusiones en el piso continuaron y la tensión fue in crescendo, tanto que la actriz le preguntó a su madre si no quería ir a una pausa.

Cansada de la situación, y después de ver los retweets del economista contra Sol, mientras continuaban los gritos, la conductora buscó calmar todo sin suerte: “A mí no me gusta, y me sorprende de vos, que una participante del programa, una coconductora, termine en esta situación llorando. Lo que yo leí es sumamente agresivo”, le advirtió Tinayre a Milei. “No me obligues a decirte ‘muchas gracias por haber venido’”, siguió Marcela, mientras el economista seguía lanzando acusaciones contra la modelo.

Enojada mientras continuaban los gritos, Sol no sólo amenazó con abandonar el ciclo, sino también la productora: “Yo me voy a retirar porque no voy a compartir una mesa con esta persona. Yo me voy a ir de Kuarzo, porque yo no voy a trabajar en un lugar donde el primer día que yo vengo, sabiendo las agresiones que este señor hizo por acá y por Twitter, lo invitan”, lanzó. Esas palabras hicieron que la animadora termine invitando al economista a retirarse. “Muchas gracias por haber venido, Javier”, lanzó, conservando la calma, mientras Milei juntaba sus pertenencias y se marchaba.

