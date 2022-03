Oscar 2022: horario, TV, cómo y dónde ver online la gala y la alfombra roja

El domingo 27 de marzo es una de las fechas más esperadas por los cinéfilos de todo el mundo debido a que ese día se entregarán los Premios Oscar 2022 de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

Con el correr del tiempo, la transmisión ha pasado por varias pantallas, aunque las nuevas tecnologías ampliaron las posibilidades para que los televidentes puedan seguir el evento desde diferentes medios y redes sociales.

Además, la edición número 94 de la entrega de los Premios Oscar tiene una serie de puntos que difieren de las anteriores, empezando por una que causó polémica cuando La Academia decidió que los premios de ocho categorías se entreguen por separado para agilizar la larga velada, que suele ir perdiendo el rating a medida en sus horas finales.

CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGAN LOS PREMIOS OSCAR 2022

La entrega de los premios Oscar es este 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, a diferencia del 2021, cuando se realizó en el andén de la Union Station en la ciudad de Los Ángeles.

A QUÉ HORA COMIENZA LA TRANSMISIÓN Y DÓNDER VER EN VIVO LOS PREMIOS OSCAR 2022

La transmisión comenzará este domingo 27 de marzo a las 19.30 de Argentina por las señales TNT (con traducción simultánea vocal al castellano) y TNT Series (en su idioma original) con el pre-show Punto de Encuentro, que contará la presencia en la alfombra roja de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

La ceremonia de entrega de premios comenzará a las 21 con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento, con la conducción de Mónica Rincón y Viviana Encina.

Por su parte, la señal E! Entertainment trasmitirá su Live From The Red Carpet E!: Academy Awards 2022 desde las 18, a lo que seguirá el especial Academy Awards Rundown 2022 a las 20, con la conducción de Laverne Cox.

Para quienes prefieren los medios digitales, la ceremonia se puede seguir a través de la página oficial de La Academia www.oscars.org y en la cuenta de Twitter @theacademy, que va publicando los ganadores de cada categoría a medida que se van revelando en vivo.

QUÉ ESTRELLAS PARTICIPARÁN DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS OSCAR 2022

E! Entertainment confirmó la presencia de Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington, y muchos más.

QUIÉNES SERÁN LAS ANFITRIONAS DE LOS PREMIOS OSCAR 2022

A diferencias de anteriores ocasiones, en las que uno o dos conductores llevaban adelante la ceremonia, para esta ocasión La Academia eligió a tres comediantes para presentar los eventos: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

QUIÉNES PRESENTARÁN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS OSCAR 2022

Este año Kevin Costner, Lady Gaga, Zoe Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Fung Youn, Ruth & Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, y Uma Thurman presentarán a los actores que revelarán a los ganadores de cada categoría.

CUÁLES SERÁN LOS MUSICALES DE LOS PREMIOS OSCAR 2022

A lo largo de la ceremonia se podrá ver y escuchar en el escenario a los artistas nominados a Mejor canción. De esta manera, se presentarán en vivo:

Beyoncé Knowles-Carter cantando el tema Be Alive de King Richard

Sebastián Yatra cantará Dos Oruguitas del film Encanto

Van Morrison entonará Down to Joy del film Belfast

Billie Eilish cantará el tema No Time to Die de la película 007: No Time To Die

Reba McEntire se presentará con Somehow You Do de la película Four Good Days