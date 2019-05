La "osada" idea de América, que tiene a Jorge Rial y Luis Ventura como protagonistas

Supieron conformar una de las duplas más famosas de la televisión, pero ese dúo que parecía invencible se quebró cuando Jorge Rial (57) decidió que Luis Ventura (63) no continúe en el panel de Intrusos, en medio del escándalo que protagonizaba en ese momento el periodista con Fabiana Liuzzi.

Los años pasaron y los conductores de América, que fueron amigos por más de 20 años, no volvieron a acercarse. ¿La prueba más reciente del fin de su amistad? Ventura no fue invitado a la reciente boda de Rial con Romina Pereiro.

En 2020, Intrusos cumple nada menos que veinte años al aire y Liliana Parodi, gerenta de Programación de América, confió sus ganas de reunir a Jorge y Luis en el aniversario del ciclo de espectáculos.

Liliana Parodi, sobre la posibilidad de reunir a Rial con Ventura en Intrusos: "Me encantaría. Ya me encantó varias veces porque lo intenté pero no pude. Es un deseo para que ellos hagan lo que saben hacer" G-plus

Entrevistada en el ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez, Liliana fue consultada sobre si le gustaría juntar a los periodistas y respondió sin dudar: “Sí, a mí me gustaría juntarlos, pero que ellos estén contentos de juntarse. Porque ellos fueron la esencia de aquel Intrusos. Hablo de televisión, no de lo personal”.

Y agregó: “Sí, Me encantaría. Ya me encantó varias veces, porque lo intenté pero no pude. Es un deseo para que ellos hagan lo que saben hacer”. ¿Logrará convencer esta vez a Rial y Ventura de volver a estar juntos en pantalla?