La opinión de Tinelli tras leer el mensaje que le mandó Nico Occhiato a Pampita por Instagram

Si bien Pampita Ardohain le cerró las puertas a una relación más cercana con Nico Occhiato por considerarlo demasiado chico, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia del participante y la jurado para hablar indagar más sobre este vínculo en el Súper Bailando.

"Nunca charlé con Pampita fuera de una cámara, entonces no nos conocemos", reconoció Occhiato. Sin embargo, al ser indagada por el conductor sobre si recibió algún mensaje del ex de Flor Vigna, Pampita se sinceró: "Sí, manda muchos mensajes por Instagram".

"No voy a decir nada de lo que puso a Pampita por Instagram, sólo le voy a decir que para mí, usted (dirigiéndose a Nico Occhiato) comete errores en ese texto. Ella es una señora, contestó muy bien, pero usted hay algo que no, nada... quedó medio 'bombé' (sic)". G-plus

Fue entonces que Tinelli se acercó hacia Nicolás para leer los mensajes que el joven le envió a la top modelo, con la promesa de no revelar ni una sola palabra: "Le iba a dar el pésame. ¿Qué tipo de freezer tenemos acá para promocionar?", analizó Marcelo, entre risas.

"No voy a decir nada de lo que puso, sólo le voy a decir que para mí, usted comete errores en ese texto. Ella es una señora, contestó muy bien, pero usted hay algo que no, nada... quedó medio 'bombé' (sic). Yo creo que no, pero me voy a callar la boca. Se lo digo después", cerró el presentador, sin filtro.

¡Qué momento!