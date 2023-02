El nuevo video de Pampito en Ciudad: por qué Charlotte y Alex Caniggia no tienen relación con sus padres

“Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”, dijo Charlotte.

"¿Qué pasa en la familia de Charlotte Caniggia: ¿todos peleados?", se pregunta Pampito en su nuevo video para Ciudad. Y revela todos los detalles de la interna en la familia.