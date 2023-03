El novio de Julieta Poggio de Gran Hermano contó cómo imagina su reencuentro íntimo: "Va a ser muy romántico"

Lucca Bardelli habló sin pudor de cómo imagina el reencuentro con su novia, Julieta Poggio, encerrada en la casa de Gran Hermano 2022 desde hace cinco meses.

"¿Cómo imaginas el encuentro?", le preguntó Georgina Barbarossa al joven, en móvil con su programa de Telefe y en medio de rumores de que ingresaría al reality de visita, como ya lo hicieron las hijas de Romina Uhrig.

"Lo imagino muy romántico. Esto me tiene muy ansioso, después de tanto tiempo separados", dijo Lucca en A la Barbarossa.

"No creo que salga y nos vayamos a un hotel al toque. Después de unos días, seguramente". G-plus

Acto seguido, Pía Shaw lo sacó del plano televisivo y le consultó por el reencuentro con Poggio en la intimidad: "Julieta tuvo una charla con Romina, muy intensa. Ella te está esperando sexualmente con todas las ganas".

"¡Yo también!", expresó Bardelli, antes de que la panelista le haga la pregunta.

Retomando la palabra, Pía le consultó: "Julieta dijo que el mejor contexto sería una noche en un hotel. ¿Empezaste a averiguar?".

"Tenemos una intimidad linda, como toda pareja... Yo me porté bien y la estoy esperando". G-plus

"No sé cómo va a ser. Ella también va a querer estar con la familia, en su casa. No creo que salga y nos vayamos a un hotel al toque. Después de unos días, seguramente. La mamá me dijo 'por lo menos dejámela un día'", respondió el novio de Julieta.

Ahondando en el plano más personal, la panelista le retrucó: "¿Son muy fogosos los dos?". Y Lucca contestó: "Normal. Tenemos una intimidad linda, como toda pareja".

LUCCA BARDELLI HABLÓ DEL RUMOR DE QUE LE FUE INFIEL A JULIETA POGGIO

Antes de concluir el móvil, Lucca manifestó su malestar con los gritos que Julieta recibió desde el exterior, hablando de supuestas infidelidades, y aseguró que no la engañó.

"¿Te portaste bien?", le disparó Analía Franchín, sin rodeos. "Sí, re. La estoy esperando", dijo Lucca.

"Del 1 al 10, ¿cómo te portaste?", retrucó la panelista. Y el novio de Julieta Poggio fue contundente en su respuesta: "11. Nunca van a tener ni una prueba, ni un mensaje. Estoy muy seguro de eso".