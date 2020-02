El novio del bailarín Juan Carlos Acosta se defendió de las acusaciones: "No sé por qué apuntan contra mí"

El entorno del bailarín Juan Carlos Acosta (31) apuntó contra su novio, Rodrigo Donato, por una presunta relación tóxica. Incluso, se habló de una denuncia en comisaría por violencia. “Juanky tenía miedo, el novio le pegaba”, fue la dramática acusación de Gastón, el mejor amigo del artista.

Donato decidió salir a hablar sobre su relación con Acosta y sus últimas conversaciones. "A las 7.40 de la mañana me desperté de repente, quise hablarle y lo saludé. Me responde y me dice que se sentía mal, que tenía un dolor muy fuerte", comenzó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

"Hablamos por teléfono y estaba llorando. Le pedí que respiremos juntos para que se calme porque muchas veces era algo más de que se ponía nervioso. Él me decía que tenía toda la pierna morada y que no la podía mover. Traté de transmitirle calma del otro lado y le pedí que se siente en la cama. Empezamos a respirar juntos y después de eso le dije que iba a llamar a la prima y a su amigo porque yo estaba lejos y no iba a llegar", continúo Rodrigo.

"Me parece que cuando una persona que ya no está relacionarlo a una relación tóxica... Eso lo dijo la persona que habló (en la tele) y yo no voy a juzgar lo que Juan haya dicho". G-plus

Luego, habló sobre la versión de un romance conflictivo. "Me parece que en un momento cuando una persona que ya no está relacionarlo a una relación tóxica... Eso lo dijo la persona que habló (en la tele) y yo no voy a juzgar lo que Juan haya dicho”, afirmó, en alusión al entrenador Gerardo Repollo.

“Hoy no lo voy a juzgar y voy dejar que él se vaya tranquilo. Respetar todo lo que le prometí. Siento que él sabía que iba a morirse, su gran miedo fue siempre morirse solo y que nadie lo pueda ayudar, y eso fue lo que le pasó y me siento muy culpable de que estaba lejos y no pude llegar", remarcó entre llantos.

"No tengo relación con la familia, ayer llamé 20 mil veces para saber cuándo era el velorio. Fui porque lo busqué por Internet. Es falso que me hizo una denuncia (por violencia). La familia y sus amigos me ignoraron". G-plus

“No voy a hablar de eso ni entrar en detalles. No sé por qué apuntan contra mí. Nosotros estábamos muy juntos. Yo sé que no le contaba a sus amigos que nos estábamos viendo. Yo a muchos de sus amigos nunca los vi. No me hago cargo de eso”, se desentendió.

“No tengo relación con la familia, ayer llamé 20 mil veces para saber cuándo era el velorio. Fui al velorio porque lo busqué por Internet. Es falso que me hizo una denuncia junto a Gastón, que yo esté enterado, no. La familia y sus amigos me ignoraron”, concluyó el novio del bailarín.

Horas más tarde, recurrió a sus historias de Instagram para enviar un mensaje. “El universo y el tiempo se encargan de todo. Yo siempre voy a respetar la memoria de la persona que amé y quise con mi corazón. Que me enseñó y se brindó a mí. El resto sabrá”, escribió Donato en su cuenta de la red social.