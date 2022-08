El novio de Ángela Leiva compartió una foto súper íntima con la cantante en la cama

Hace unos días una versión de que Ángela Leiva estaba embarazada de su novio Gabriel Mikelovich consiguió que la cantante salga a desmentirla con mucho humor. La pareja vive un momento de gran felicidad y a través de sus redes sociales se muestran súper juntos.

Ahora fue el músico, quien es parte de la banda de la artista, el que compartió una foto hot con la actriz de La 1-5/18. Allí aparece ella dormida en su pecho, mientras los dos están acostados en la cama... ¡y al parecer, sin ropa!

“Si hasta dormida me gustás. Te amo”, escribió él, quien acaba de ser padre con una expareja, en un romántico mensaje que ella no dejó pasar. “Buena, rubio hermoso. Te amo”, puso Ángela, a full en su noviazgo. ¡Pareja de fuego!

ÁNGELA LEIVA HABLÓ DE LA BEBA QUE TUVO SU NOVIO CON UNA EXNOVIA

En un gran momento laboral y sentimental, Ángela Leiva dio una nota con Socios del Espectáculo donde tuvo una divertida reacción por el rumor de embarazo con su novio Gabriel Mikelovich y contó que su pareja acaba de ser padre con una expareja.

Más sobre este tema Contundente reacción de Ángela Leiva cuando le preguntaron si está embarazada: "¿De qué hablás?"

La cantante estalló de risa ante la versión de que estaba en la dulce espera y la desmintió, pero sí habló de la beba que tuvo su novio, quien es músico de su momento. “Mi novio acaba de ser papá con su ex. Una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no estoy”, contó.

Más sobre este tema Las fotos de Ángela Leiva con su novio, Gabriel Mikelovich, a puro beso y arrumaco

¿Es un plan de la artista la maternidad? “Por el momento no me da ganas, che. ¡Te aviso!”, lanzó, divertida.

Fotos: Instagram Stories