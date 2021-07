La novia de Paulo Londra habló como nunca de su historia de amor con el cantante: "Más allá de ser pareja, somos muy compañeros y amigos”

Sonriente y visiblemente enamorada, Rocío Moreno, la pareja de Paulo Londra (23), reveló cómo conoció al cantante con quien tiene una hija, Naomi Isabella, que pronto cumplirá su primer añito. Además, dio detalles sobre su feliz vida familiar.

"Nos conocimos en el colegio. No éramos compañeros, él iba un año más que yo. No teníamos amigos en común. Nos teníamos de vista... Pero yo me cambio de colegio y dos años después Paulo me empieza a hablar por Facebook. El 1° de mayo de 2015 nos empezamos a hablar y para mi cumpleaños, en julio, nos cruzamos en la zona del Chateau, acá en Córdoba. En realidad, no fue amor a primera vista... La segunda vez que lo vi yo quedé encantada y enamorada. Ahí empezó nuestra aventura y nuestra hermosa historia hasta el día de hoy", contó la cordobesa en diálogo con Secretos Verdaderos.

Y remarcó que cuando empezó a salir con Londra él no era famoso: "En ese entonces, no era conocido ni famoso como es hoy. Él, desde muy chico, participaba en batallas y le gustaba esto del freestyle pero no era Paulo Londra. Lo conozco desde que era un chico común, normal, como cualquier otro. Yo estaba lejos de todo lo que es ese ambiente; no me gustaba mucho, pero gracias a él conocí y me empezó a gustar. Tiene un talento único que no a todos les sale".

"Es una persona muy educada. Siempre fue muy atento conmigo, muy divertido. Cuando empezamos a salir él me esperaba en las paradas, iba con la patineta y yo no sabía patinar" G-plus

También, reveló qué fue lo que más le llamó la atención del cantante cuando comenzaron a salir: "Es una persona muy educada. Siempre fue muy atento conmigo, muy divertido. Cuando empezamos a salir él me esperaba en las paradas, iba con la patineta y yo no sabía patinar. Nos íbamos a las plazas patinando y nos comíamos cada revolcón".

Además, contó que el trapero es un excelente papá. "Está muy presente y es muy compañero. Él le cambió el primer pañal, le dio la primera mamadera, hizo que todo esto de la maternidad sea lindo, divertido y más liviano. Fue todo un tema el nombre. Yo había elegido Isabella y a él le gusta mucho todo lo que son los temas orientales, el animé... Pero a mí me parecen nombres muy raros. Se iba a llamar Isabella Naomi y en el momento de anotarla me di cuenta que había muchas Isabellas, entonces le pusimos de primer nombre Naomi", afirmó.

Y se despidió reivindicando su feliz relación con el papá de su hija. "Somos muy familieros y tenemos muchas cosas en común. Como la bebé crece tan rápido, cada día hace una monería distinta y tratamos de disfrutar al cien por ciento todo eso. Nos encantan los deportes, gracias a Dios tenemos una casa con cancha y pasamos muchas horas jugando al tenis o al básquet y a los videojuegos", cerró, muy enamorada.