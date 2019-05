Como en todo programa con un numeroso panel, las discusiones y el picante cruce de opiniones está a la orden del día. Sin embargo, el miércoles 15, las panelistas de Los Ángeles de la Mañana fueron un poco más allá y atendieron sin piedad a Maite Peñoñori, la notera del ciclo matutino.

"Ustedes me meten en líos a mí, que voy y pongo la cara en todas las notas. Y volvé a escuchar la nota, Yanina, porque yo no dije 'Yanina dice...'", se defendió la cronista, luego de que Latorre le cuestionara en vivo que en una entrevista preguntó citándola como responsable de un picante comentario.

"Andrea Taboada dijo que tenía muchas ganas de hacer notas, que quería hacer la calle. La saco a ella", dijo Maite, con humor. G-plus

A 24 horas del acalorado y divertido ida y vuelta de Maite con todas las panelistas de LAM, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Lourdes Sánchez, Andrea Taboada, Karina Iavícoli e Iliana Calabró, Ángel de Brito aprovechó que el clima hostil seguía latente y le hizo una comprometedora pregunta en vivo a Peñoñori.

"Te podés jugar y decir, ¿a quién sacarías del panel para sentarte vos?", le preguntó el conductor a la notera, quien se mantuvo en silencio algunos segundos. "Me parece que no estás preparada para el panel si no podés decir un nombre", presionó De Brito, obteniendo la picante declaración: "Bueno, Andrea Taboada dijo que tenía muchas ganas de hacer notas, que quería hacer la calle. La saco", dijo Maite, con contundencia.

Más sobre este tema Inesperado cruce de la notera de LAM con las panelistas: "Yo hago mi trabajo y lo hago muy bien; ustedes..."

Acto seguido, la panelista le respondió, con burla incluida: "Ya hice muchos años la calle y no tengo ningún problema porque en la calle también está la noticia, además de las fuentes que yo tengo", comenzó diciendo Andrea, para luego imitar la voz y las preguntas de la notera: "Y voy a decir 'me manda a preguntar porque yo pongo la cara' y 'Ángel me dijo que te pregunte'", expresó Taboada, con ironía y sin temor de que Maite le quite su silla.