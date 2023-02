"Se nota que no viste muchos Gran Hermano": tremendo cruce entre Laura Ubfal y Ceferino Reato

Laura Ubfal y Ceferino Reato protagonizaron un fuerte cruce en el debate de Gran Hermano 2022 luego de que el segundo criticara la manera de pensar de sus compañeros.

“Uno dice ‘Alfa es irrecuperable’, otro dice ‘es acoso’, otro ‘perturba la salud mental’”, dijo el periodista y Sol Pérez intervino: “Estamos para analizar lo que hace cada uno dentro de la casa, no lo que decimos nosotros acá”.

Más sobre este tema Camila se convirtió en la nueva líder de Gran Hermano y tendrá inmunidad en la próxima nominación

Fue entonces, cuando la periodista intervino picantísima: “No me interesa chicanear como lo hace Ceferino, pero te voy a decir una cosa, se nota que no viste muchos Gran Hermano”.

“Qué pecado”, le contestó filoso el panelista y Ubfal lo interrumpió para terminar de dar su análisis en su contra: “Porque de Gran Hermano se puede ir cualquiera y el juego siempre a seguir”.

"Se nota que no viste muchos Gran Hermano porque de Gran Hermano se puede ir cualquiera y el juego siempre a seguir". G-plus

“Estás equivocado cuando decis que si se va Alfa, de qué vamos a hablar, por eso se nota que nunca lo viste”, cerró Laura y Ceferino respondió: “Eso es sarcasmo, pero las personas muy aburridas tristes no lo ven”.

Más sobre este tema Gran Hermano: Marcos le dio un contundente consejo amoroso a Daniela sobre Thiago

SOL PÉREZ ENFRENTÓ A CEFERINO REATO EN GRAN HERMANO

En medio del cruce con Laura Ubfal, Sol Pérez también enfrentó a Ceferino Reato en el debate de Gran Hermano 2022.

“Yo he visto que todos los informes los empieza Alfa, todo gira a su alrededor, y ustedes lo quieren echar”, dijo el periodista y Sol interrumpió: “Ceferino, nosotros acá estamos para analizar los juegos”.

Más sobre este tema Por qué Camila de Gran Hermano pone una silla en la entrada del baño: revelaron el insólito motivo

“Son muy parciales”, le contestó él y ella le dio firme: "Me permitis terminar de hablar por favor, porque desde hoy estás diciendo que nosotros odiamos a Alfa, y tenemos la liberad de poder decir lo que pensamos”.