Noelia Marzol mostró a su hijo soplando a su hija y apuntó contra las críticas: "Serán criados con contacto"

Hace pocos días, Noelia Marzol reaccionó indignada ante las críticas, que se desataron luego de que compartiera un video de su hijito Donatello dándole un "piquito" a su hermana, Alfonsina.

Luego de remarcar que le resulta totalmente fuera de lugar que sexualicen el beso de un pequeño a su hermanita, compartió un video del nene soplándola en el auto por el tremendo calor.

Y se atajó apuntando de antemano a las madres que la critican por cómo cría a sus hijos, haciendo hincapié en que le dará la espalda a cualquier comentario malintencionado.

FUERTE DESCARGO DE NOELIA MARZOL CONTRA LOS HATERS

"Si alguna friki criada en un ambiente a lo NASA, envuelta el látex, aislada del contacto directo con hermanos, amigos, seres vivos y suciedad, está por escribirme algo similar a...".

"'No, enseñale a Dona que no la sople porque puede trasmitirle virus, gérmenes, bacterias, estreptococos de dudosa procedencia que harán que le salga una tercera ojera a la nena...'".

"Mis hijos serán criados con contacto. FIN. Porque ya las veo, con los deditos desesperados por decirme cómo criarlos... Se les van a enroscar los dedos, mamita". G-plus

"Se abstienen... Porque me la veo venir y me chupa un huevo. Será uno más de los errores que cometemos como madres... Pero déjenme dudar si no es peor eso que unos mocos de vez en cuando... Mis hijos serán criados con contacto. FIN. Porque ya las veo, con los deditos desesperados por decirme cómo criarlos... Se les van a enroscar los dedos, mamita", cerró Noe, harta.