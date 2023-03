"No nos separamos más": Romina Uhrig se reencontró con Caramelo y pudo concretar su adopción

Pasaron diez días desde la salida de Romina Uhrig de la casa de Gran Hermano 2022, e idéntica cantidad de días desde que vio por última vez a Caramelo, a quien lo había entregado al veterinario que lo llevó al reality junto con Morita.

El perrito ingresó con su hermanita a la casa a mediados de febrero, al día siguiente de la salida de Walter “Alfa” Santiago, al igual que lo hicieron otras mascotas de ediciones anteriores, pero con el objeto de concientizar sobre la adopción por sobre la compra de animales de raza.

Pero pasaron los días y Caramelo no volvía a los brazos de Romina, que se mostró angustiada por la incertidumbre, y por sobre todo la palabra del veterinario que lo recibió, que resaltó que el perrito “no es un juguete”, tras ver cómo lo trataban las hijas de la exdiputada en su visita a la casa.

"No sé por qué no me lo dieron todavía, puse todo lo que me pidieron por la pileta. Ya está. Tiene todo vidrio. Lo voy a cuidar, lo amamos, estuve un tiempo en la casa con él", dijo Romina en El debate cuando Marisa Brel le preguntó por qué la mascota no estaba con ella.

ROMINA SE REENCONTRÓ CON CARAMELO EN CORTÁ POR LOZANO

Pero, además, Romina temía que alguna de las campañas que se organizaron a través de las redes sociales, alguna incluso en el sitio Change.org con una exitosa junta de firmas, para que no se lo entreguen sea escuchada por la producción.

Pero este miércoles, Romina recibió la buena noticia de que que iba a volver a ver a Caramelo, y así fue en el vivo de Cortá por Lozano, frente a Vero Lozano, Marcos y todo el panel del ciclo de Telefe.

El cronista del magazine, Heber Ybañez, buscó al perrito en el refugio donde se había reunido brevemente con Morita y lo llevó de regreso al canal de las pelotas. "Le llevo la libreta sanitaria. Durmió, está hermoso. Me parece que tiene un poquito de hambre. Me hizo un poco de pis en el pantalón", dijo el notero.

En el estudio, Romina hablaba sobre lo importante que fue Caramelo para ella en el aislamiento del reality. "A mí me ayudó un montón. Igual que Morita. Ya estaba muy nerviosa porque no me lo entregaban. Me decían un montón de cosas. Y no lo podía creer. Las nenas lo están esperando. Tiene un montón de regalos que le hizo la gente para cuando llegue", dijo.

Finalmente, Heber entró en el estudio llevando consigo a Caramelo y se produjo el reencuentro. “Le traje el pretal y la libreta sanitaria”, dijo el cronista, extendiéndole los objetos a Romina.

"Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Ya está, ya está. No nos separamos más", dijo Romina al recibir al perrito, que ya cuenta con el 99 por ciento de las vacunas, y que desde hoy forma parte formalmente de su familia.