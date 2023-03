El ninguneo de Romina de Gran Hermano a De Brito tras decidir no ir a LAM: "Ángel se llama, ¿no?"

Luego de que Ángel de Brito revelar en LAM que Romina Uhrig fue la única eliminada de Gran Hermano 2022 que no quiso ir a su programa para el clásico mano a mano que mantiene con el conductor y sus panelistas, la exhermanita dio que hablar por sus picantes declaraciones.

“Si me invitan, voy. Ángel se llama, ¿no? ¿Angelito es? Es el morocho, el de pelo negro. Sí, Ángel de Brito y sus son angelitas son, ¿no? Sí Angelito, si me invitas, voy”, lanzó Romina en una nota que pasaron en el ciclo de América.

Días atrás, el presentador había dado detalles de este tema al aire: “Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a LAM. Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Ella salió de la casa, participó el martes y miércoles en el debate, hoy estuvo con Vero Lozano, no sé si estuvo en algún programa más, y esta semana tiene la recorrida mediática que hacen todos habitualmente”.

Y cerró, tajante: “Romina decidió no venir a LAM. La gente de Telefe, a la que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla como todos los otros participantes. Incluso, nos ofrecieron un horario para grabar un mano a mano si ella quisiera. Por ahí, no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo, pero tampoco, no hay ninguna posibilidad. Desconozco los motivos”, agregó.

“Lo que vi de Romina en el debate y en Cortá por Lozano es que le hablaron, no sólo de política, sino también de las acusaciones de homofóbica y gordofóbica, de lo que le había dicho a Nacho, y cada una de las cosas que le fueron mencionando negó todo. Es Alfa, versión mujer”.

ALFA LE PROPUSO CASAMIENTO A ROMINA, A DÍAS DE LA GRAN FINAL DE GRAN HERMANO

Fueron muchas las emociones que se vivieron en la falsa boda de Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, a la que asistieron todos los exhermanitos, a días de la final de Gran Hermano 2022. Y una de las sorpresas de la noche se dio cuando Walter “Alfa” Santiago le propuso casamiento a Romina Urhig, con quien había terminado su relación de amistad.

“De más está decir que durante cinco meses fuimos protagonistas de una novela increíble. Y todo el país, Uruguay, Chile y parte del mundo estuvo pendiente de esta nuestra novela”, comenzó diciendo Alfa delante de todos.

“Entonces creo que, como todas las novelas, tenemos que brindar un final feliz. Y a pesar de muchos encontronazos, líos y problemas que hubo, vamos a terminar esta novela como todo el mundo quiere que termine. No te estoy cargando”, agregó, mostrándole las alianzas a Romina, quien no ocultó su cara de asombro.

“Pero es de mentira, sí acepto”, terminó diciendo la exparticipante. A lo que Alfa selló la noche dejando en claro la seguridad que tiene por dar este paso con la exdiputada que, en definitiva, simboliza la reconciliación entre ellos.