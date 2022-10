Nicole Neumann reveló que la quisieron comprar en Marruecos y qué oferta le hicieron

La profesión de Nicole Neumann la ha llevado a recorrer buena parte del mundo, a veces por trabajo y en otras ocasiones por placer, aunque eso la ha llevado a vivir situaciones de todo tipo, como el día en que le ofrecieron a su madre una fortuna por ella.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka le pidió a un participante de Los 8 escalones del millón que dijera cuál era un importante centro turístico de Marruecos, y le dio a elegir entre Luxor y Marrakesh.

Cuando el joven eligió correctamente Marrakes, Nicole recordó: “¿Sabés que, en Marrakech, que tuve la suerte de estar trabajando hace muchos años en una campaña de bikinis y trajes de baño, me querían comprar con camellos?”.

NICOLE NEUMANN RECORDÓ CUANDO LA QUISIERON COMPRAR A SU MADRE EN MARRUECOS

Sin embargo, Nicole aclaró que no era dinero lo que querían intercambiar por ella. “Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole, ante la sorpresa de Carmen Barbieri, que preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, recordó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, agregó Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman. “Sí, si era plata, me dejaba seguro”, cerró Nicole Neumann, sobre su mamá Claudia, a la que le ofrecieron mil camellos por ella en un mercado de Marrakesh.