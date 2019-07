Nicole Neumann reveló que Fabián Cubero la bloqueó en WhatsApp: "Es un castigo eterno por haber truncado el proyecto familiar"

Luego de once años en pareja, en mayo de 2017 Nicole Neumann (38) tomó la decisión de separarse de Fabián Cubero (40) porque "ya no estaba enamorada".

Desde entonces, al vínculo con el futbolista de Vélez se limitó estrictamente a cuestiones relacionadas a sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), dado que entre ellos la relación nunca logró la armonía y transita por el plano legal.

En pie de guerra, el Pollo Álvarez analizó la hostil relación de su panelista en Nosotros a la Mañana con Cubero y cosechó una inesperada confesión de Nicole.

"Estoy bloqueada del chat hace tres o cuatro meses. Nos mandamos mensajes de texto, pero es complicadísimo. Las abogadas le pidieron que me desbloquee pero todo sigue igual". G-plus

"Lo que me interesa a mí es que las nenas estén bien, el pasado no tendría que importar. Lo que se ve de afuera es '¿estos dos no pueden relajarla, no hablar más, sacar la tele y hablar por chat?'. Esto es lo que se ve de afuera", dijo el conductor. Y la modelo top le contestó: "Sería ideal, pero estoy bloqueada del chat hace tres o cuatro meses. Ahora tengo que volver a tener reuniones con los abogados porque está todo muy complicado. Nos mandamos mensajes de texto, pero es complicadísimo… Las abogadas le pidieron que me desbloquee pero todo sigue igual. Por suerte, mi hija grande tiene teléfono".

Sin poder entender el motivo por el cual Cubero bloqueó en WhatsApp a la madre de sus hijas, Sandra Borghi le preguntó a Nicole: "¿Sentís que él y ella (Mica Viciconte) están ensañados en hacerte daño?". Y la blonda sentenció: "Es un castigo eterno por haber truncado el proyecto de la familia" .