Nicole Neumann reveló cuál fue su sensación cuando se enteró del accidente de Manu Urcera: "Fue terrible"

El domingo, Manu Urcera sufrió un tremendo choque mientras competía en una carrera de Turismo Carretera en la localidad de Toay, en la provincia de La Pampa, y Nicole Neumann se movilizó hasta allí ni bien se enteró de la situación.

De acuerdo al parte médico inicial, el piloto neuquino sufrió una distensión de ligamento y un trauma en la clavícula, por lo que su vida no corrió riesgo en ningún momento, aunque permaneció internado algunas horas mientras le realizaban estudios.

Consultada por Paparazzi, la modelo contó cómo se enteró del accidente “Fue terrible. Ya cuando me llamaron, que sabía que estaba en la serie, se me paró el corazón porque nunca me llaman cuando está corriendo”, explicó Nicole antes de ejemplificar.

NICOLE NEUMANN CONTÓ CÓMO SE ENTERÓ DEL ACCIDENTE DE MANU URCERA

“Los padres me van a entender, es como cuando te llaman del colegio en un horario que nada que ver y vos decís: ‘¿qué pasó?’”, señaló, y aclaró cuál es el estado de salud de su pareja tras el tremendo choque.

“Él está bien. Se hizo todos los chequeos y los estudios para quedarnos tranquilos y salió todo súper, así que fue con suerte”, dijo, y explicó que no vio el accidente en vivo por la TV. “No, porque justo estaba con mi abuela en casa y le estaba haciendo un café a ella. Y ahí me entra el llamado y me enteré de todo. Me acababa de despertar”, dijo.

Al ser consultada sobre el tiempo de recuperación que requerirá Manu, la modelo señaló que “entre hoy y mañana nos van a decir”. Finalmente, el cronista de Paparazzi hizo enojar a la modelo cuando le consultó si recibió algún mensaje de Fabián “Poroto” Cubero o Mica Viciconte: “Chau, chicos”, dijo.