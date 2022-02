Nicole Neumann opinó sobre el embarazo de Mica Viciconte y Cubero: "Un bebé es una bendición, es bienvenido"

En medio de la felicidad que vive con su presente sentimental de la mano de Manu Urcera, con quien disfrutó de un increíble viaje por Uruguay y Europa, Nicole Neumann habló de la dulce espera de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

“Siempre dije que un bebé es una bendición y es bienvenido. Mientras mis hijas estén felices, yo voy a estar feliz”, atinó a decir la modelo, al ser indagada en una nota para Intrusos, sobre el embarazo de la participante de MasterChef Celebrity 3.

Además, dejó en claro que sus pequeñas Indiana, Allegra y Sienna –frutos de su relación con el exfutbolista- también le pidieron que agrande la familia: “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”.

LAS HIJAS DE NICOLE NEUMANN QUIEREN QUE SU MAMÁ TENGA UN BEBÉ CON MANU URCERA

Nicole Neumann subrayó que sus hijas le piden que tenga un hijo con el piloto, a diferencia de otras exparejas que tuvo: “Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, lanzó, con una carcajada, en una nota para Intrusos.

“Manu me enamoró más cuando vi cómo se relacionaba con ellas. Tiene todo”, concluyó la top, sin escatimar en halagos para el hombre que conquistó su corazón.