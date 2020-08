Nicole Neumann decidió no blanquear más una pareja: "Ellos se marean cuando se vuelven famosos"

Desde que se separó de Fabián Cubero hace cuatro años, Nicole Neumann visibilizó ante la prensa dos romances, el que tuvo con Facundo Moyano y con Matías Tasín. Finalizadas ambas historias, la modelo tomó una firme decisión respecto a los asuntos del corazón: no hablar más públicamente del tema.

Recientemente, Nicole fue vinculada sentimentalmente con el abogado Rafael Cúneo Libarona y solo se limitó a negarlo. "Con Rafael tenemos buena onda, pero nada de lo que se dice es cierto. No hay un coqueteo, somos amigos, por eso tenemos buena onda", aseguró en la revista Caras.

Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, la modelo no eludió las consultas amorosas de Juana Viale, quien se mostró intrigada sobre su vida privada. "¿Vos estás sola?", le preguntó. Y la panelista de Nosotros a la Mañana respondió con contundencia: "No te quiero negar a vos, pero yo no hablo de mi vida sentimental hace como dos años. Lo saqué, porque es complicado. Después cualquier cosa que pasa es 'pero sigue a esta, le escribió a la otra'. Ellos mismos se marean cuando se vuelven famosos".

Atenta a las palabras de su invitada, Juana acotó: "Es mejor tener varios cuando estás soltera". Y Nicole Neumann sorprendió con su respuesta, ¿en la que dejó entrever que no está sola? "Yo no dije que estoy soltera. Sí que nunca más voy a blanquear a nadie. Esté con quién esté, decidí no hablar más de eso. No está bueno, no suma nada, resta. No hay necesidad de estar posteando nada... Ahora es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro".