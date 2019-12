Nicole Neumann criticó a Jimena Barón por jugar con fuego con su hijo: "No está bien que una mamá haga esto"

En Nosotros a la mañana mostraron un video que Jimena Barón posteó en Instagram enseñándole a prender una vela a su hijo Morrison. En la grabación se ve a ambos riendo cuando el pequeño logra prender el fósforo e incluso dice que se quemó el dedo.

Al ver el video, el Pollo Álvarez opinó: “A mí me divierte. El nene es un crack”. Pero Nicole Neumann le salió al cruce: “Te divierte porque terminó bien. Se podría haber quemado la mano, haber quemado la casa. Hay que tener mucho cuidado con el fuego. Está bueno enseñarles pero hay ciertos riesgos que los chicos de cierta edad no saben manejar”.

Cuando sus compañeros destacaron las risas divertidas de Jimena y Momo, Nicole se indignó: “Paren chicos, transmitamos bien las cosas, no está bien que una mamá hago esto. El chico sin querer puede incendiar una casa. A mi tía se le incendió la casa por una vela. Es muy peligroso. Está la mamá al lado, no importa. Se cae en el sillón, se prende fuego y pueden morir los dos”.

"Transmitamos bien las cosas, no está bien que una mamá hago esto. El chico sin querer puede incendiar una casa. A mi tía se le incendió la casa por una vela. Es muy peligroso" G-plus

Rápidamente, Andrea Campbell destacó lo buena mamá que es Jimena y la top opinó: “Es una buena mamá pero no festejemos como si estuviera bárbaro porque no está bárbaro. Es riesgoso y hay que tener cuidado con las criaturas de ciertas edades. Como comunicadores, no lo transmitamos como algo para festejar”.

“La mamá sabe, está al lado”, le dijeron tanto Andrea como el Pollo. Pero ella no dio marcha atrás: “No todos, hay gente que deja a los hijos adentro del auto un ratito con 48 grados de temperatura y se mueren”.

Tanto Andrea como Agustina Kämpfer destacaron que no hay que juzgar a las mujeres como madres. Sin embargo, Nicole continuó firme con su postura: “Todos piensan lo mismo y callan para que no les den en las redes o porque les cae bien la persona. A mí me cae bárbaro ella, me parece una gran mamá, una gran mujer y una excelente artista. Pero no vendamos que esto es un buen ejemplo a imitar porque no está bueno”.