Nicole Neumann contó cómo 'le pegó' cumplir 40 años: "Me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca"

En noviembre de 2020, flexibilizada la cuarentena y las fronteras por el coronavirus, Nicole Neumann hizo las valijas y voló a Miami, junto a sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna, para recibir los 40 años en la playa.

A dos meses y medio de dicha fecha, la modelo y panelista dialogó con Catalina Dlugi y contó qué significó para ella este cambio de década.

"¿Te sentís en la plenitud? Cumpliste 40 años hace poquito y cada vez estás más linda...", le preguntó la conductora de Agarrate Catalina, tras alagar la belleza de Nicole.

"No me siento ni física, ni mentalmente de 40. A ver, sí emocionalmente. Creo que todo ese conjunto de cosas se traduce en algo copado, porque me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca". G-plus

Acto seguido, Neumann respondió reflexiva: "Sabés que sí. El otro día en el programa de Jey (Mammon) también me preguntó ‘¿cómo me pagaron los 40?’. Cuando estaban llegando los 40, me incomodaban un poco, pero después pasó. Aparte, no me siento ni física, ni mentalmente de 40. A ver, sí emocionalmente. Creo que todo ese conjunto de cosas se traduce en algo copado, porque me siento más jovial, más madura y más plantada que nunca. Y, a la vez, me siento más joven en otros aspectos. ¡Está bueno!".