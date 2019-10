Nicole Neumann y la boda de Pampita, a 2 meses de romance: "Yo tardo 4 en presentar un novio a mis hijas"

La sorpresiva boda de Pampita y Roberto García Moritán sigue siendo uno de los temas más comentados en la televisión. Con la noticia instalada en todos lados, Nicole Neumann opinó de la grandilocuente propuesta de casamiento del empresario a la jurado del Bailando.

“Solo comenté lo que me pasaría a mí porque me lo preguntaron, pero después, les deseo toda la felicidad y amor del mundo a todo el que desea iniciar una vida juntos. Dije que pensé que era un spot comercial del hotel, pero no la sigo. Ni idea, me entero todo con delay (retraso)”, comenzó en Hay que ver.

"Yo, hoy después de todas las experiencias vividas y con tres hijas, no se me pasa por la cabeza (casarme a los dos meses). Imaginate que tardo cuatro meses en presentarles a un novio a mis hijas". G-plus

“Yo ya me casé en la playa, me lo propusieron en una terraza con violines y un helicóptero, me pasaron un montón de cosas románticas. Pero a esta altura de mi vida, yo quiero otras cosas, a mí me importan otras cosas de la vida y un hombre, que no tienen que ver con eso”, continuó la modelo.

“Hoy tampoco muero por volver a casarme, sí quiero un compañero, pero no me quiero volver a equivocar. Preferiría que sea alguien que sea amante de las cámaras. Ya tuve mis experiencias frustradas y creo que una persona no se termina de conocer nunca. No es un tema pendiente en mi vida”, agregó Nicole.

Sobre el final, marcó diferencias con su némesis. “¿Llegaron a los tres meses (de novios)? Pensé que era menos, pero está bien, cada uno elige su camino y sus formas. Yo, hoy después de todas las experiencias vividas y con tres hijas, no se me pasa por la cabeza (casarme a los dos meses). Imaginate que tardo cuatro meses en presentarles a un novio a mis hijas”, se despidió.