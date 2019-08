Nicolás Vázquez sorprendió a Flor Vigna en el teatro: el emotivo video

Además de ser excelentes actores, su compañerismo y buena onda están a la vista. Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna brillan en Una semana nada más y, si bien hacen reír a carcajadas al público, también logran que se emocionen.

Ni bien Flor se separó de Nico Occhiato, se apoyó en el trabajo y en el cariño incondicional de sus compañeros. Orgulloso de la fortaleza y dedicación de la joven, Nico la sorprendió al final de la función.

Antes de hacer el saludo final, el actor bajó del escenario, fue a buscar a la hermana de Flor y la invitó a que se subiera a las tablas. Todos juntos, se abrazaron y despidieron a los espectadores.

"El domingo @nicovazquezok me sorprendió subiendo a mi hermanita al escenario". G-plus

Muy emocionada, Flor compartió el video del significativo momento y expresó su infinita felicidad: "El domingo @nicovazquezok me sorprendió subiendo a mi hermanita al escenario. Logrando compartir lo que tanto me costó y tan feliz me tiene con ella. Una de las personas más importantes y que más amo en esta vida @leychuvigna".

Y cerró: "Mi familia es la principal causa de todo lo que de a poquito voy logrando. Gracias compañeros por darme este lugar".