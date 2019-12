Nicolás Occhiato reveló que le ofrecieron hacer teatro y explicó por qué se negó: "Yo amo conducir y producir"

La carrera de Nicolás Occhiato (26) viene en franco ascenso en los últimos años, y el lunes tuvo la frutilla del postre al consagrarse campeón del Súper Bailando junto a Florencia Jazmín Peña. Feliz por su presente y enfocado en su futuro, el ex Combate habló de sus proyectos en Pampita Online.

Intrigada por los deseos de Occhiato, Pampita le preguntó en su living al conductor de Tenemos Wifi (sábados a las 19 por NET TV): “¿Te gustaría actuar? Viste que Flor Vigna después de ganar el Bailando tuvo esa oportunidad”. Entonces, Nico respondió: “Me ofrecieron hacer teatro pero les dije que no. Lo mío es conducir”.

Más tarde, la conductora insistió: “¿Y hacer una tira? Si viene Adrián Suar y te ofrece un personaje...”. Sincero, el instagramer frunció el ceño y afirmó: “No. No me dedicaría a eso. Yo amo conducir y producir, no me pienso correr de ahí”. Al final, frente a la curiosidad de Pampita, Occhiato concluyó contundente: “Prefiero comunicar desde mi persona que desde un personaje”, aseveró, para terminar hablando de Todo puede pasar, el programa que conducirá a partir del 6 de enero de lunes a viernes a las 23 por El Nueve.