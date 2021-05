Nicolás Magaldi reveló por qué apostó al running: "Engordé 15 kilos y no me reconozco"

En plena pandemia, Nicolás Magaldi empezó a correr y se copó con el running. ¿De dónde nació su motivación para ponerse en movimiento? El conductor contó que engordó y comenzó a sentirse inseguro. Por eso, eligió este entrenamiento.

“Estoy a full entrenando, ayer hice mis primeros 15 kilómetros y estoy bajando de peso una barbaridad. Estoy ganando masa muscular y perdiendo grasa, encontrando un hábito, cambiando mi vida completamente. Y el premio final es una carrera final de 100 kilómetros en la Patagonia cruzando Los Andes", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En ese punto, contó que desde que se convirtió en papá su cuerpo cambió: "Esto lo sumé porque desde que quedamos embarazados me descarrilé y empecé a comer mal, el estrés y el no tener tiempo para sentarme a comer y prepararme comida sana... Debo haber engordado como 15 kilos más o menos de mi peso normal y me encontré muy mal conmigo mismo. Yo soy súper deportista y me encanta hacer cosas. Y, de repente, no me abrocha la camisa".

Antes de despedirse, remarcó que aún no se siente bien consigo mismo y que hay que cuidar mucho la salud más allá de lo estético. "No me reconocía y todavía no me reconozco, yo tengo que estar en un peso que todavía tengo... Eso sí, hay que entender que una persona puede pesar 100 kilos y no ser saludable o puede pesar 100 kilos y puede ser totalmente saludable. El cuerpo es una envase que hay que cuidarlo, me hizo un click y adopté el entrenamiento. La motivación permanente... Estoy feliz", cerró, muy motivado.

¡Avanti!