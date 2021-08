Nico Occhiato reveló cómo está actualmente su vínculo con Flor Vigna: "Es parte de mi familia y siempre lo será"

Súper contento por el lanzamiento de LUZU, su productora de contenidos, Nico Occhiato habló de su pleno presente laboral y personal. En este contexto, reveló si sigue en contacto con su ex, Flor Vigna, o si dejaron de hablar al poco tiempo de haberse separado.

Aunque no charlan todos los días, Nico reveló que sigue en contacto con la participante de La Academia de ShowMatch (eltrece) y que seguirá estando presente en los momentos paradigmáticos de su vida porque la considera parte de su familia.

"Con Flor seguimos teniendo la mejor. No hablamos diariamente, pero estamos siempre para los momentos importantes. Flor es parte de mi familia y siempre lo será. La quiero mucho", señaló Nico en diálogo con PrimiciasYa.

Aunque no sigue el programa de Marcelo Tinelli, Nico contó que lo poco que vio bailar a su ex en el certamen le pareció espectacular: "No vi mucho, pero lo que vi la rompe. Siempre ella fue una fuera de serie, lo es. Ella ahora está preparando todo lo de su música, conozco un poco lo que está haciendo porque viví ese proceso cuando se estaba armando. Y se viene una bomba total. Flor es una productora muy buena y lo que está armando con la música es una bomba, mal".

Antes de despedirse, contó si existe la posibilidad de que su ex trabaje para él en su productora de contenidos. "Y quién te dice, por ahí más adelante se concreta algo. Cualquier productor quiere tener a Flor laburando para uno, así que obviamente es una de las figuras más importantes de la TV últimamente así que obvio", sentenció.

¿Qué dirá Flor?