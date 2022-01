A Nico Occhiato le pusieron la canción de Flor Vigna y lo chicanearon sin filtro: "Te me venís a la cabeza"

A un año de separarse de Flor Vigna, Nico Occhiato recibió pícaras chicanas de sus compañeros de radio de Nadie dice nada, cuando musicalizaron un segmento del programa con Uy!, la canción con la que su ex se lanzó como cantante.

Repasando en vivo una lista de canciones elegidas por la gente, una asistente del programa exclamó "¡está Uy, de Flor Vigna.

Lejos de hacer odios sordos al comentario, Occhiato se hizo eco, tirándole buena onda a su exnovia, actual pareja de Luciano Castro: "Uy! ¿pusieron? Ponelo. Este es Uy! de Flor".

Y las chicanas de sus compañeras de radio no tardaron en llegar. "Yo me lo sé de memoria", dijo Nati Jota, lista para cantar la canción, de principio a fin.

Mientras sonaba el estribillo, "uy, a veces piensos que está más bolu", Flor Jazmín Peña arremetió: "A mí se me viene un poco a la cabeza Nico, cuando escucho esa parte".

"No, pero no es para mí", aseguró Occhiato. Sin embargo, la bailarina sostuvo lo dicho: "Perdón, pero a mí se me viene Nico a la cabeza".

LA REACCIÓN DE FLOR VIGNA

Activa en las redes sociales, Flor Vigna vio el video que subieron sus fans y los de Nico Occhiato a Instagram, en el que se ve cómo el conductor de Nadie dice nada difunde su canción con buena onda y recibe las bromas de sus compañeros, y reaccionó con cariño.

"Ay, son lo más, de lo más", escribió la cantante, junto al emoji de un corazón.