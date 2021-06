Nicki Nicole anunció su compromiso con el rapero "Trueno": “Ya tengo el anillo, nuestro amor es súper intenso"

Nicki Nicole sorprendió al revelar que Mateo Palacios Corazzina de 19 años, más conocido como “Trueno”, le pidió matrimonio. En medio de una transmisión en vivo por Twich, la cantante contó que se casará con el rapero y dio detalles de la petición casi fallida por la que terminó llorando en una terraza.

“¿Crees que te puedes casar dentro de poco?”, le consultaron a la artista, quien causó furor con su respuesta: “Ya me lo pidieron, con un anillo pero…fue muy inesperado. Él había hecho todo un plan: fuimos a la Boca, de donde es él y quería hacerlo en su terraza, que se vean los dos puentes y yo le tengo miedo a las alturas”.

Luego, la joven de 20 años continuó el relato y reveló que fue a los tres meses de haberse conocido. “Tenía miedo por la altura y él no se podía agachar para pedirme. Hasta que me lo pidió sentados porque no me podía parar. Fue súper lindo la verdad. Me emocioné y no lo podía creer porque literal fue a los tres meses que estábamos saliendo”, reveló.

Finalmente, Nicki Nicole aclaró que le dio el “Sí” en medio de un llanto conmovedor: “Nuestro amor es súper intenso, nunca experimenté algo así. Creo que para hacer los papeles falta bastante pero la fiesta la podemos hacer. Nos une más lo que sentimos como personas que un anillo”.