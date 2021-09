Nelson Castro se tentó de risa en plena entrevista con Ángel de Brito y las angelitas

La crisis política que atraviesa el gobierno nacional, luego del resultado adverso en las PASO, hicieron que en Los Ángeles de la Mañana convoquen a Nelson Castro para que haga un análisis de la situación. Diálogo franco que terminó con el periodista con un ataque de risas por los filosos comentarios que le hizo Ángel de Brito en vivo.

En un breve repaso por la prolífica trayectoria del conductor de El Corresponsal (sábados a las 21 por TN), Ángel recordó: "Hiciste unos viajes increíbles, fuiste a los lugares más riesgosos, te metiste en Chernobyl. ¿Tenés algún sueño de ir a cubrir algo? ¿Te queda pendiente alguna cosa? ¿O te vas sorprendiendo…?".

"Siempre queda un pendiente, pero es un secreto que me voy guardar y te vas a enterar cuando ocurra", respondió Nelson. Ahí, De Brito retrucó: "Para que no te lo afane otro, porque en el periodismo también hay internas…".

Más sobre este tema Nelson Castro se tentó en la mesa de Juana Viale y contagió sus carcajadas a todos: "¡Es buenísimo!"

Ahí, Castro tuvo su primer ataque de carcajadas. Tentado, Ángel halagó a su invitado. "Me encanta cuando te reís, Nelson. Y me encanta cuando hacés chistes en la radio (Rivadavia, AM 630, Crónica de una tarde anunciada, lunes a viernes a las 17) que te vengo escuchando cuando vengo al canal. Con los temas de espectáculos estás bastante al tanto también".

Elogio que Nelson correspondió: "El espectáculo tiene un componente político, eso no te lo voy a explicar a vos. Lo sabés muy bien y lo estabas discutiendo recién, ¿no?".

Más sobre este tema Nelson Castro se tentó de risa en el cierre de Telenoche y se quedó sin palabras: "¡No puedo!"

Entonces, Ángel de Brito chicaneó: "Los actores cómo se van metiendo en esto también. Están calladitos todos, pero bueno…".

Sarcasmo que Nelson Castro comprendió y no pudo evitar estallar en unas incontenibles risotadas que contagiaron a todos en el estudio.