Desesperada, Verónica Monti, la expareja de Sergio Denis, se comunicó con Juan Etchegoyen y le contó el duro momento que atraviesa. Preocupada y angustiada, contó que necesita resolver de manera urgente su situación económica para poder mantener a sus hijos.

"Verónica Monti la está pasando mal, vive una situación muy angustiante, no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos, ella en las últimas horas me mando un mensaje que me puso mal, lo voy a pasar al aire por si alguien la puede ayudar", se lamentó el comunicador en Mitre Live.

"Disculpá el atrevimiento y que me mande así de una, ¿sabes de alguien que me pueda dar laburo? Si te puedo ayudar con el programa a vos, no sé, aunque sea te barro, te limpio, necesito un laburo urgente de lo que sea para poder bancarme a mí y a los chicos".

Acto seguido, compartió el fuerte audio que le había enviado Verónica. "Disculpá el atrevimiento y que me mande así de una, ¿sabes de alguien que me pueda dar laburo? Si te puedo ayudar con el programa a vos, no sé, aunque sea te barro, te limpio, necesito un laburo urgente de lo que sea para poder bancarme a mí y a los chicos", le dijo, muy triste.

Verónica Monti habló desesperada del duro momento que atraviesa: "Necesito un laburo urgente"

VERÓNICA MONTI CONTÓ QUE NECESITA RESOLVER SU SITUACIÓN CON URGENCIA

Acto seguido, Verónica aclaró que hace mucho que está luchando por mejorar su situación económica, pero no lo logra.

"Es urgente de verdad, quizás alguien me puede dar una mano, hago lo que sea, lo necesito para ya, no puedo seguir hundiéndome más, tengo que salir a flote y me está costando un huevo como a muchísima gente...".

"Es urgente de verdad, quizás alguien me puede dar una mano, hago lo que sea, lo necesito para ya, no puedo seguir hundiéndome más, tengo que salir a flote y me está costando un huevo como a muchísima gente...".

"Yo sé en el caos de país que estamos, en una economía explotada con un índice de pobreza que no se puede creer y muchísima gente como yo buscando laburo de una manera desesperada, te ruego y te suplico que si sabes de algo me tengas en cuenta, independientemente de mi cv que ya lo tenés, te barro, te limpio. Es una necesidad imperiosa y disculpá mi audio, la situación es tan extrema que lo amerita", cerró, a corazón abierto.