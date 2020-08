Nazarena Vélez se mostró muy preocupada por la salud de su hijo: "El Chyno hace cualquiera, se manda como quiere"

Desde el inicio del aislamiento, Nazarena Vélez le encontró la vuelta a su situación a través de los videos que comparte con sus seguidores en su canal de YouTube. La actriz, que se encuentra organizando un espectáculo por streaming, habló con Polino auténtico (Radio Mitre) y reveló que la preocupa la salud de Chyno Agostini porque 'hace cualquiera' durante el aislamiento.

"No dejo que Thiago, que tiene 10 años, salga solo a la calle. Soy así como mamá. Estoy muy tranquila de que mis hijos no tengan calle. Estoy más acostumbrada a la forma de ser de Barbie", dijo Nazarena en diálogo con Marcelo Polino. "El Chyno me preocupa mucho. Lo único que me preocupa en esta cuarentena es el Chyno. Decidió vivir solo hace un año, tiene 20 años", agregó sobre el hijo que tuvo con el cantante Daniel Agostini.

"Hace cualquiera, se manda como quiere. Realmente me tiene muy preocupada", explicó, y reveló que organizó un nuevo espectáculo para poder obtener un medio de subsistencia debido a que la cuarentena no afloja. "Nos tenemos que reinventar, la gente tiene que saber que se puede ver teatro desde casa. No veo posible que haya temporada ni siquiera monetariamente. Salgo lo justo y necesario, tengo mucho miedo", concluyó.