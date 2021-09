Nazarena Vélez mostró la intimidad del casamiento de Barbie con Lucas Rodríguez: "No tienen ni idea de lo que lloré en la ceremonia"

El Día de la primavera fue la fecha que eligieron Barbie Vélez y Lucas Rodríguez para sellar su amor y convertirse en marido y mujer frente a sus familiares y amigos. Y luego de dar el “sí”, los flamantes marido y mujer celebraron esta fecha agasajando a sus invitados en un salón de San Telmo. Y emocionada por esta nueva etapa en la vida de su hija, Nazarena compartió imágenes de la intimidad de la fiesta con sus seguidores.

“Acá estoy. Acaba de terminar la ceremonia hace un ratito. No pude grabar nada, sepan disculparme pero he llorado como una marrana. No tienen idea de lo que he llorado, tengo la cabeza que me va a tres mil y el corazón también. Fue hermoso, después les mostraré cuando Barbie empiece a mostrar”, comenzó diciendo Nazarena en varios videos que subió a Instagram Stories.

En las imágenes, se ve a Barbie y Lucas posando para las fotos muy juntitos y acaramelados: “Barbarita está hecha una bomba que mi Dios querido. Los dos, Luqui y Barbie están soñados”, señaló la empresaria, visiblemente movilizada.

“Todo está salido de una manera ‘wau’. Está saliendo todo muy bien, increíble. Lo que hemos llorado, mi Dios”, cerró la empresaria, quien mostró su look y el de Bocha, su pareja, que también fue parte de esta reunión especial que quedará marcada a fuego en el corazón de la familia.

¡Felicidades!