Nazarena Vélez fue contundente con Carmen Barbieri tras rechazar una charla privada: "Mi hija sufrió violencia de género"

Pese al pedido de su hija, Nazarena Vélez le respondió con contundencia a Carmen Barbieri, quien esta semana volvió a hablar de la conflictiva separación de Fede Bal y Barbie Vélez, en 2016.

La conductora de Mañanísima se reconcilió con José María Muscari y confesó que le gustaría tener una charla privada con Nazarena, para saldar deudas y dolores. Sin embargo, Vélez rechazó el acercamiento con la madre de Bal con firmeza.

Más sobre este tema Carmen Barbieri sorprendió con sus palabras sobre el embarazo de Barbie Vélez

"Cuando Carmen vuelve a hablar de la relación de su hijo con tu hija, ¿a vos esa cicatriz te late?", le preguntó el notero de Intrusos, Rafa Juli, a Nazarena.

"Mi hija sufrió violencia de género. Me va a dolor toda la vida y ninguna charla de café me va a sacar ese dolor". G-plus

Seria, respondió: "Se siente. Cuando te tocan la cicatriz se siente. Por suerte ya no duele, pero es un tema que jode y va a joder toda la vida, hasta el día de mi muerte me va a joder ese momento y lo que pasó Barbie".

Más sobre este tema Carmen Barbieri cruzó enojada a Nazarena Vélez por chicanearla en LAM: "Está siempre riéndose a carcajadas"

NAZARENA VÉLEZ EXPUSO SU DOLOR POR LO QUE VIVIÓ SU BARBIE

"Mi hija sufrió violencia de género. Me va a dolor toda la vida y ninguna charla de café me va a sacar ese dolor. Para qué me voy a sentar si no somos amigas, nunca lo fuimos. No me parece sano. Uno del dolor se tiene que alejar", argumentó la actriz y productora.

Acto seguido, Vélez señaló que le pareció un desacierto que Barbieri reflote la separación de sus respectivos hijos en este momento: "No le puedo decir a Carmen que no hable, si también es su historia. Pero no me prefirió apropiado ahora que Barbie está embarazada. Pero es algo que a ella le dolió, se largó a llorar. Sé que le dolió".