A menos de una semana de blanquear ante la prensa su nueva relación amorosa con su compañero de elenco Santiago Caamaño (36), Nazarena Vélez (44) se mostró en la intimidad con el actor, a través de unos pícaros videos que él subió a su Instagram Stories.

Jugando con los filtros y los efectos animados de la red social, la incipiente pareja se grabó en la cama, cómplices y cariñosos. "¿De dónde sos flaco?", le preguntó la actriz a Santiago. Y él le respondió, escudado en unos enormes antejos: "De Avellaneda".

Consultada por la naciente relación, Vélez no ocultó su felicidad por la inesperada llegada de Caamaño a su vida: "Esto empezó hace un mes, más o menos. Es la primera vez que estoy tan contenta... No es que estamos de novios, pero no estoy para esconderme, ni para pavadas. Obviamente, ya conoce a mis hijos", dijo Nazarena, en nota con Siempre Show, por Ciudad Magazine.