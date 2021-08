Nazarena Vélez explicó el íntimo motivo por el que se bajó de La Academia: "Estoy con todos los controles de mi hijo Thiago"

Nazarena Vélez ya estaba lista para incorporarse a La Academia de ShowMatch (eltrece). Sin embargo, a último momento dio marcha atrás y confirmó que no formará parte. Entonces, reveló que su decisión se debe a que priorizó el cuidado de su hijo más chico, Thiago.

Hace algunos días, el nene tuvo un problema de salud cuando viajaba con su familia a Mendoza. El pequeño sufrió convulsiones y su mamá, ni bien regresó a Buenos Aires, volvió a llevarlo al médico para descartar cualquier complicación mayor. Esto se suma a que su pareja sufrió un accidente doméstico y se fracturó la nariz.

En este contexto, Naza les explicó a sus seguidores a través de sus stories de Instagram por qué tomó la decisión de bajarse del show que conduce Marcelo Tinelli. "Lamentablemente, tomé la decisión de no estar porque estoy con todos los controles de Titi y también acompañando al Bocha", expresó.

Y remarcó que jamás se comprometería con algo que sabe que no podrá cumplir. "Soy una persona muy respetuosa y agradecida con quienes me dan trabajo. Por eso, si hay algo que no voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer bien, prefiero no hacerlo. Hoy mi prioridad absoluta es Thiago y el Bocha, por eso hablé con la producción y me bajé", sumó.

Antes de despedirse, remarcó que hoy por hoy está enfocada en la salud de su nene. "Thiago tuvo una convulsión, un episodio que ojalá nunca más en la vida me vuelva a pasar y, por eso, estoy haciendo todo lo humanamente posible para que con controles y medicación no le pase más. Fue horrible. Hoy no estoy en condiciones de hacer La Academia porque tengo otra prioridad absoluta... Necesito la plata, sí, pero no puedo ahora ponerme en ese compromiso", sentenció.